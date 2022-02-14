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Dünya Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

Orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı, bunun üzerine toplanan köy halkının o kişiyi linç ederek öldürdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 05:44:00 -
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.

Linç edildi

Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi linç ederek öldürdü.

Fabrika müdürü de öldürüldü

Sialkot’ta 3 Aralık’ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

 

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