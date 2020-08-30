Kur’an-ı Kerim yakılınca İsveç'te sokaklar karıştı
Danimarkalı ırkçı politikacı Rasmus Paludan, İsveç’in Malmö kentinde polisten izin alarak “Kur’an-ı Kerim” yakması İsveç'te sokakları karıştırdı.
Avrupa ülkesi İsveç'in Malmö kentinde, İslam karşıtı Danimarkalı ırkçı politikacı Rasmus Paludan ve beraberindekilerin halka açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim yakıp filme alması sonrası ülkede yaşayan Müslümanlar isyan etti.
İsveç sokaklarında barikat kurup protesto gösterisi düzenleyen Müslüman göstericilere müdahale etmekte İsveç polisi yetersiz kaldı.
Şiddetli ayaklanmalar var
Polis sözcüsü Rickard Lundqvist , yerel bir haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Şu anda kontrolünü sağlayamadığımız şiddetli ayaklanmalar var." dedi.