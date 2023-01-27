Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan Türkiye'ye küstah tehdit: İsveç NATO'ya alınana kadar her cuma yakacağım

İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın son adresi Danimarka oldu. Başkent Kopenhag'da aynı provokasyona kalkışan Paludan, cuma namazı sonrası İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Kurşun geçirmez kask ve yelek giyen aşağılık Paludan, polisin geniş güvenlik önlemleri arasında camiden çıkanları tahrik etmeye çalıştı.

"Her cuma yakarım" tehdidi

Skandal eylemin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'e NATO üyeliği konusunda resti çekerken, Rasmus Paludan İsveç medyasına konuştu.

İsveç, NATO'ya kabul edilene kadar her cuma Kur'an-ı Kerim yakma tehdidinde bulunan Paludan, "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu söyleyeceğim. İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o (İsveç'in NATO'ya girmesine) izin verene dek ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bir şeyin bir kimsenin hatası olduğunu söylerken, nedenselliğin nasıl çalıştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Bununla da sınırlı kalmayan Paludan, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'Bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmama" vaadinde bulundu.

Ayrıca Paludan, Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği'nin yanı sıra, biri cami önünde ve diğeri Rus büyükelçiliği yakınında olmak üzere toplam 3 kez Kur'an yakmak istediğini söyledi.

"NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz"

İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizde herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 3'lü toplantıyı iptal etmişti

Öte yandan Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'in izin vermesine sert tepki göstermişti. Ankara'nın talebi üzerine İsveç ve Finlandiya ile şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı iptal edilmişti.