Kur’an ezberleyenlerin hapis cezasına indirim

Münübe Yılmaz

Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten birisi olan Dubai'de 115 mahkûmun hapis cezası, Kur'an’ı ezberledikleri için düşürüldü. Edinilen bilgiye göre, Dubai polisinin ceza ve ıslah kurumlarıyla işbirliği içinde düzenlediği program kapsamında, 124 mahkûm, bu yılın üçüncü çeyreğinde Kur'an-ı Kerim ezberleme sınavlarına girdi. Hocalar tarafından eğitime tabi tutulan söz konusu mahkûmlardan 115'inin, hapis cezalarını, ezberledikleri sûre miktarına göre düşürmeyi başardığı belirtildi.

3 bin mahkûm faydalandı

Yetkililer, büyük ilgi gören programın bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, “Bu programla, birçok mahkûmun davranışlarının düzeltilmesine önemli ölçüde yardımcı oluyoruz. Ayrıca onları Kur’an'ın merhametli öğretileri hakkında bilgilendiriyoruz. Kur’an ezberleme programı, mahkûmlara hayatlarında temiz bir sayfa açmayı, iyi vatandaş olmayı, insanlara iyi davranmayı ve gerek hapishane, gerekse hapishane sonrası yaşamlarında zamanlarını iyi değerlendirmelerini öğretiyor” dedi. Yetkililer, Dubai’de 2017 yılına kadar, katiller hariç yaklaşık 3 bin mahkûmun Kur’an ezberleme programı sayesinde hapis cezalarında kısmen veya tamamen indirim aldığını da ifade etti.