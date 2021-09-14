Kur’an en büyük hazinemiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kurslarının Açılış Programı”nda, vatandaşların ve nesillerin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur’an kurslarını büyük bir imkan ve fırsat olarak gördüklerini belirterek, “En büyük idealimiz, Rabb’iyle, kendiyle, ailesiyle, toplumla, çevreyle barışık, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmektir” dedi.

Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, ilim, irfan ve muhabbet ocağı Kur’an kurslarında yeni bir eğitim döneminin başlamasının sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını, gönülleri, haneleri ve tüm hayatı Kur’an nuruyla aydınlatmasını dileyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma ve milletin manevi hayatına rehberlik etme amacıyla yetişkinlere, aileden topluma, eğitimden yayıncılığa kadar pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bu faaliyetler arasında Kur’an kurslarının özel bir yeri ve anlamı olduğunu dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın ve nesillerimizin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur’an kurslarımızı büyük bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz. Hamdolsun, bugün alanında uzman hocalarımızla her yaştan ve her seviyeden kardeşlerimize Kur’an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda 4-6 yaştan hafızlığa, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bunların içinde özellikle nicelik ve nitelik bakımından sürekli gelişme gösteren 4-6 yaş Kur’an kurslarımızın, milletimiz tarafından büyük bir teveccüh gördüğünü iftiharla ifade etmek isterim. Bu kurslarımızda çocuklarımız, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğreniyor. Peygamberimizin örnek hayatıyla çocuklarımız tanışıyor. Sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan güzel ahlak ilkelerini öğreniyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğreniyor. İslam’ın şefkat ve merhamet iklimiyle erken yaşta tanışan çocuklarımız aynı zamanda Kur’an kurslarımızda yapılan fiziksel etkinliklerle de el becerilerini ve zihinsel yeteneklerini geliştiriyorlar” dedi.

Daha sonra Kur’an kurslarına katılan çocuklar ve veliler duygularını paylaştı.

Kur’an kursu öğrencilerinin sahnelediği gösterinin ardından şiirler okundu.

Hafızlık Yarışması Erkekler Türkiye Finaline katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’daki Kur’an-ı Kerim Hafızlık Yarışması Erkekler Türkiye Finali”ne de katılarak, “Devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur’an’ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Çünkü Kur’an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve en doğru yola ileten bir kitaptır” dedi. Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de düzenlenen program öncesinde Prof. Dr. Erbaş öğle namazını kıldırdı. Daha sonra programda konuşan Erbaş, yaklaşık 14 asır önce, ahlaki erdemlerden uzaklaşan, güçlünün zayıfı ezdiği, merhametin kaybolduğu bir cahiliye toplumunun varlığının bilindiğini ifade ederek, Allah’ın o toplumun içinden bir elçi seçerek, o elçiye son kitabı göndermesiyle dünyanın en güzel toplumunun inşa edildiğini belirtti.

30 kişi alınacak

Öte yandan; Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre çeşitli unvanlarda 30 kadroya açıktan atama yapılacağı bildirildi.

