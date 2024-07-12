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Eğitim Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular 25 Temmuz'a kadar yapılabilecek
Eğitim

Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular 25 Temmuz'a kadar yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:34:00 -
Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular 25 Temmuz'a kadar yapılabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an Eğitim Merkezleriyle nesillerin hem dini bilgilerle donatılması hem de çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızları beklediklerini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Hafızlığını tamamlayarak imam hatip lisesine başlayacak öğrencilerimize örgün eğitimleri devam ederken aynı zamanda İslami ilimleri tahsil etme imkanı sağlayacak Kur'an Eğitim Merkezlerimizin nesillerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yetenek sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezleri için sınav başvurularının, 12-25 Temmuz tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/KemerSinavBasvuru.aspx" linki üzerinden alınacağı, yetenek sınavının ise 31 Temmuz'da yapılacağı bilgisini de paylaştı.

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