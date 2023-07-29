  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Kur'an bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak!
İSLAM

Kur'an bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 03:24:00 -

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı yayınladığı son sohbetine yüce Kur'an'ın hükümlerine bir bütün halinde iman etmenin önemini anlattı.

Halil Konakcı Hoca, Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanın Müslüman olamayacağını belirtti.

Kur'an'da hükümlerin kesin olduğunu hatırlatan Halil Konakcı Hoca, Bakara Suresi'nin 85 ve 86. ayetlerini aktararak, "Türkiye olarak bu durumda değil miyiz?" diye sordu.

Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!

Gündem

Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karanlık Oda'nın akıl hocası, tarikatları hedef aldı
Karanlık Oda'nın akıl hocası, tarikatları hedef aldı

Gündem

Karanlık Oda'nın akıl hocası, tarikatları hedef aldı

CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!
CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

Gündem

CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23