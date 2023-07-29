Kur'an bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak!
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı yayınladığı son sohbetine yüce Kur'an'ın hükümlerine bir bütün halinde iman etmenin önemini anlattı.
Halil Konakcı Hoca, Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanın Müslüman olamayacağını belirtti.
Kur'an'da hükümlerin kesin olduğunu hatırlatan Halil Konakcı Hoca, Bakara Suresi'nin 85 ve 86. ayetlerini aktararak, "Türkiye olarak bu durumda değil miyiz?" diye sordu.
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