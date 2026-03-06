  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti! Azerbaycan’da Bayraktar eğitimi: TB2’nin ilk kursiyerleri mezun oldu 4 milyondan fazla uçak bileti iptal edildi! Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye? Kürtlerin en büyük çıkmazı araç olmak mı, özne olmak mı? Kullananlar bıktı 'kullanılanlar' bıkmadı Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah! Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de “Kadın üreticilere destek” oyunu! Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi! Bakan Gürlek gazetecilerle iftarda buluştu: Terörsüz Türkiye'den suça sürüklenen çocuklara kadar birçok konuda önemli açıklamalar... Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!
Gündem Kural tanımayanlara ceza yağmuru! Trafiği kilitleyen sürücüye 180 bin TL şoku
Gündem

Kural tanımayanlara ceza yağmuru! Trafiği kilitleyen sürücüye 180 bin TL şoku

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kural tanımayanlara ceza yağmuru! Trafiği kilitleyen sürücüye 180 bin TL şoku

Turizmin başkenti Antalya’nın Alanya ilçesinde, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler kuralları hiçe sayan sürücülerin kabusu oldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve akışı kasıtlı olarak engelleyen sürücülere yönelik operasyonda, dudak uçuklatan para cezaları ve trafikten men kararları peş peşe geldi.

Antalya’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Trafiği kasıtlı olarak engelleyerek tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası uygulanırken, seyir halindeyken cep telefonu kullanan halk otobüsü şoförüne de 5 bin TL ceza kesildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, dün Doğu Çevre Yolu Dim Köprüsü üzerinde bir otomobil sürücüsünün diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde trafiğin akışını kasıtlı olarak engellediği ve tehlikeli hareketler yaptığı tespit edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kimliği belirlenen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 120 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ilçede yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü şoförünün, seyir halindeyken cep telefonu kullandığı da kamera kayıtlarıyla belirlendi. Trafik ekiplerinin müdahalesi sonrası sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?
Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?

Gündem

Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?

İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi
İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi

Gündem

İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi

3 büyükler bu kez yırtamadı Süper Lig kulüplerine ceza yağdı
3 büyükler bu kez yırtamadı Süper Lig kulüplerine ceza yağdı

Spor

3 büyükler bu kez yırtamadı Süper Lig kulüplerine ceza yağdı

Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!
Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!

Yerel

Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23