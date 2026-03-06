Kural tanımayanlara ceza yağmuru! Trafiği kilitleyen sürücüye 180 bin TL şoku

Antalya’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Trafiği kasıtlı olarak engelleyerek tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası uygulanırken, seyir halindeyken cep telefonu kullanan halk otobüsü şoförüne de 5 bin TL ceza kesildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, dün Doğu Çevre Yolu Dim Köprüsü üzerinde bir otomobil sürücüsünün diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde trafiğin akışını kasıtlı olarak engellediği ve tehlikeli hareketler yaptığı tespit edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kimliği belirlenen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 120 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ilçede yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü şoförünün, seyir halindeyken cep telefonu kullandığı da kamera kayıtlarıyla belirlendi. Trafik ekiplerinin müdahalesi sonrası sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 5 bin TL idari para cezası uygulandı.