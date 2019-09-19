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Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Pudingli kurabiye tarifi

Pudingli kakaolu kurabiye tarifi ev hanımları tarafından bir hayli aranmakta. Eve misafir gelecek hadi şu altın günleri varya. İşte yine bir altın günü daveti için komşuları eve davet ettiniz. Ne hazırlayayım diye düşünmenize gerek yok. Yapacağızı ilk iş Pudingli kurabiye yapmak. İyi de Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Pudingli kurabiye tarifi nasıl olduğunu bilmiyorum ki diyebilirsiniz. Pudingli kurabiye yapımı oldukça kolay, ağızda dağılan, mis gibi kakaolu kokan, çok lezzetli bir kurabiye. Pudingli kurabiye nasıl yapılır? İşte Pudingli kakaolu kurabiye tarifi hazırlanışı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Pudingli kurabiye tarifi

Pudingli kakaolu kurabiye tarifi ev hanımları tarafından bir hayli aranmakta. Eve misafir gelecek hadi şu altın günleri varya. İşte yine bir altın günü daveti için komşuları eve davet ettiniz. Ne hazırlayayım diye düşünmenize gerek yok. Yapacağızı ilk iş Pudingli kurabiye yapmak. İyi de Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Pudingli kurabiye tarifi nasıl olduğunu bilmiyorum ki diyebilirsiniz. Pudingli kurabiye yapımı oldukça kolay, ağızda dağılan, mis gibi kakaolu kokan, çok lezzetli bir kurabiye. Pudingli kurabiye nasıl yapılır? İşte Pudingli kakaolu kurabiye tarifi hazırlanışı.

Pudingli kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

1 paket kakaolu puding

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Pudingli kurabiye yapılışı

Tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı derin bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra toz puding karışımını ve kabartma tozunu ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız yumurtalı karışıma, kıvam alması için yavaş yavaş unu ilave edin. Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olacaktır.

Hamur karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Yuvarladığınız hamur toplarını hafifçe yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Fırın tepsisini önceden 180 derecelik ısıttığınız fırında üzerleri çatlayana kadar pişmeye bırakın.

Kurabiyelerin pişmesi 20 dakika kadar zaman alacaktır. Pudingli kurabiyeleriniz hazır! 5-10 dakika kurabiyelerin kendini toplaması için dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
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