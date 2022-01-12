Kur korumalı TL hesabında vergi kesintisi var mı? Kur korumalı TL hesaplarından vergi kesintisi olacak mı?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, yalnızca TL cinsinden açılabilen bir birikim hesabıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sistemle TL'ye dönüştürülen ve sisteme giren paranın büyüklüğünü de açıkladı. Bakan Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşın kur korumalı TL mevduat hesaplarına aktardığı toplam para, 84,05 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar kuru karısında TL’yi desteklemek amacıyla hayata geçirilen kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin kur ve altın değerlemesinde oluşan kazançlardan vergi kesintisi olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Kur korumalı TL hesaplarından vergi kesintisi olacak mı?

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek. Kurumlar vergisinden istisna edilecek Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Kur korumalı TL mevduat hesapları geçici vergi döneminden muaf mı?

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak. Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

Kur korumalı altın hesaplarından vergi alınacak mı?

Altının TL'ye dönüşümünden elde edilecek kazançlar da destek kapsamında. Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek. Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.