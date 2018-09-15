Kur fırsatçıları online satışlara da el attı

Dolar ve Euro’daki dalgalanmaları fırsat bilen e-ticaret firmaları zam yarışına girdi. Bu nedenle pek çok gıda ürününün fiyatı 4 ayda ikiye katlanırken teknoloji ürünlerinin de fiyatları yükseldi.

Online gıda sitelerinde 4,3 kilogram domates salçasının fiyatı 20-25 liradan 50-55 liraya; 1 kilogram unun fiyatı 2-3 liradan 4-5 liraya, Osmancık pirincinin de 6-7 liradan 11-12 liraya fırladı.

TELEFONLAR CEP YAKIYOR

Telefon, lap top, tablet ve notebook gibi ürünler de cep yakıyor. Popüler online satış platformlarında Iphone X 7 bin 200 liradan, Iphone 8 Plus 5 bin 900 liradan, Iphone 8 de 5 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Samsung Galaxy Note 9 (512 GB) 9 bin liradan, Samsung Galaxy Note 8 (64 GB) 4 bin 600 liradan müşterileri ile buluşuyor.

HP, Dell, Acer markalı lap top ve notebookların yanına yanaşılmıyor. Ortalama fiyatlar 2 bin liradan başlıyor 25 bin lirayı buluyor.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ

Fiyat artışları tüketicilerin tepkisini çekiyor. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, kur dalgalanmalarını bahane ederek ürün fiyatlarını attıran firmaların toplumu aldattığını dile getirdi. Deniz, “Şükür ki bu tip firmalara karşı duyarlı, uyanık. Ürünlerini pahalıdan satarak ekonomimize darbe vuran çevrelerin sosyal ağlardan teşhir edilmesi çok olumlu bir tavır. Kuşkusuz, bu tavır fiyatların normale dönmesi veya geriye çekilmesini olanaklı kılıyor” dedi.

TEDBİR ALINMALI

Kur maliyeti olmayan firmaların ürünlerine zam yapmaması için tedbir alınması gerektiğini kaydeden Deniz, “Tabii kur maliyeti olanların kur artışını aşan zamlar yapmasının da önüne geçilmeli. Örneğin dolarda yüzde 40 değerlenmesi karşısında ürüne yüzde 100 zam yapanlar bir bir belirlenmeli” uyarısını yaptı.

KALİTE DE ÖNEMLİ

Denetimlerin artması, yaptırımların ağırlaştırılmasını savunan Deniz, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, bu dönemde e-ticaret firmalarının da ürün ve hizmetlerini fahiş fiyatlardan sattığını görüyoruz. Tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olunmalı, fiyatları iyice araştırmalı. Spekülatörleri bir yere not etmeli, ilgili makamlara bildirmeli. Tabii fiyat gibi kalitenin de sorgulanmasında fayda var. Muhakkak ve muhakkak indirimli bir ürünün kaliteli olup olmadığına bakılmalı.”