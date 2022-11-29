Kupanın favorisi denilen Belçika'nın haline bak!

Belçika'da soyunma odasında Kevin de Bruyne ve Jan Vertonegan arasında büyük bir kavga çıktı. Araya giren isim Romelu Lukaku oldu. Fas mağlubiyetinin ardından sinirler gerilirken, medya önünde yapılan açıklamalar kavganın fitilini ateşledi.

Dünya Kupası grup maçında Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da soyunma odası karıştı. Kevin de Bruyne'nin açıklamaları sonrası turnuva öncesi sarsılan Belçika'da kavga çıktı.

De Bruyne, takımın yaşlandığını vurgulayarak; "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da maç sonunda tecrübeli oyuncu Vertonghen, De Bruyne'ye gönderme yaptı. Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz." diyerek yıldız oyuncuya gönderme yaptı.

Belçika'da De Bruyne ve Vertonghen'in basın önündeki atışmaları sonrasında yüksek tansiyon soyunma odasında da sürdü. De Bruyne ile Vertonghen'in yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu ve Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edildi.