  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürekli ‘yalan haber’ üreten Sözcü ve Cumhuriyet’e Basın İlan Kurumundan yalanlama

Fuhuş tuzağına düşenlere bakın ne oldu! İbretlik olay

‘Beyler hoop bir saniye’ Meral Akşener adaylığa hazırlanan Kılıçdaroğlu’na rest çekti

Kandil'e göz kırpan Ali Babacan'a Diyarbakırlı gençten tokat gibi cevap

Taliban’dan Türkiye’ye yeni çağrı

Türkiye'den Mısır kararı! Merak edilen soru cevabını buldu

Standard & Poor’s Türkiye tahminini açıkladı

İslam Memiş 'ok yaydan çıktı' deyip bombayı böyle patlattı: Bunu yapanlar şanslı sizsiniz

Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı patlamalar: 2 sivil öldü, 14 kişi yaralandı

Böyle valilere ihtiyacımız var! 2003 Eylül'ünde kaybettiğimiz Recep Yazıcıoğlu'nun Valiliğe gelen bir teyze ile diyaloğu
Spor Kupa'da kura çekimi 1 Ekim'de
Spor

Kupa'da kura çekimi 1 Ekim'de

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 18:35:00 -
Kupa'da kura çekimi 1 Ekim'de

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay