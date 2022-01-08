Kupada Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan 1. Lig'de tarihi dönüş!
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Altaş Denizlispor, 1. Lig'de kötü gidişatına son verdi. Bandırmaspor maçında 3-0 geriden gelerek, kazandılar.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Altaş Denizlispor, 1. Lig'de kötü gidişatına son verdi. Bandırmaspor maçında 3-0 geriden gelerek, kazandılar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor, normal süresi 3-3 berabere biten mücadeleyi, seri penaltı vuruşlarında 6-5 kazanarak, Sarı-Kırmızılar'ı kupanın dışına itti.
Denizlispor'un Türkiye Kupası'ndaki zaferi, lige de yansıdı. 1. Lig'de düşme hattında yer alan Yeşil-Siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında 3-0'dan geri gelerek, maçı çevirmeyi başardı.
Son olarak ligin ikinci yarısında Royal Hastanes Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor, bol gollü zorlu mücadelede ilk devreyi 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda büyük oynayan Denizlispor, maçı 4-3 kazanmayı başardı.