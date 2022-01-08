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Spor Kupada Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan 1. Lig'de tarihi dönüş!
Spor

Kupada Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan 1. Lig'de tarihi dönüş!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Altaş Denizlispor, 1. Lig'de kötü gidişatına son verdi. Bandırmaspor maçında 3-0 geriden gelerek, kazandılar.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 16:21:00 -
Kupada Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan 1. Lig'de tarihi dönüş!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Altaş Denizlispor, 1. Lig'de kötü gidişatına son verdi. Bandırmaspor maçında 3-0 geriden gelerek, kazandılar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor, normal süresi 3-3 berabere biten mücadeleyi, seri penaltı vuruşlarında 6-5 kazanarak, Sarı-Kırmızılar'ı kupanın dışına itti.

Denizlispor'un Türkiye Kupası'ndaki zaferi, lige de yansıdı. 1. Lig'de düşme hattında yer alan Yeşil-Siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında 3-0'dan geri gelerek, maçı çevirmeyi başardı.

Son olarak ligin ikinci yarısında Royal Hastanes Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor, bol gollü zorlu mücadelede ilk devreyi 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda büyük oynayan Denizlispor, maçı 4-3 kazanmayı başardı.

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