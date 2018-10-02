Kupa, İstanbul Cerrahi Cheese’in

Türkiye’nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan yarışın genel klasmanında ikincilik Logo’nun üçüncülük ise Shak Shuka III isimli yelkenlinin oldu. Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta büyük kupanın sahibi İstanbul Cerrahi Cheese ekibi Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreninde, bir sene kendilerinde kalacak Döner Trofe Kupası’nı havaya kaldırdılar.