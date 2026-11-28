Kupa finalinde ortalık fena karıştı! Maç sonu hakem kaleciye böyle yumruk attı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolivya Kupası finalinin ardından yaşananlar, futbol dünyasında büyük şaşkınlığa sebep oldu.
Bolivya Kupası finalinde Always Ready ile Real Potosi arasında oynanan rövanş mücadelesinin ardından futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
Rövanş maçının bitiş düdüğüyle başlayan tartışmada hakem Jordy Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martinez'e yumruk attı. Olaylar sonrası yedi kişi kırmızı kart görürken kalecinin şikayetçi olmama kararı dikkat çekti.
Karşılaşmanın hakemi Jordy Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martinez'e yumruk attı.