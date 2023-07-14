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Kuntz'un Arda hakkındaki sözlerine tepki yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 20:57:00 -
Kuntz'un Arda hakkındaki sözlerine tepki yağdı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkındaki açıklamaları tepkiye neden oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına konuştu. Bild'e röportaj veren deneyimli hocanın, Arda Güler hakkında "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." demesi bir kısmın büyük tepkisini çekti.

Arda Güler'den övgüyle bahseden Stefan Kuntz açıklamasının devamında, "Arda, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı var. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek." ifadelerini kullandı.

Alman hoca ayrıca, "Arda'nın güç ve fiziksel açıdan kendini geliştirmesi gerekiyor. Yetenek tek başına yeterli olmaz. Harika bir kariyer için yapması gereken şey 'Tatmin olmadın, dinlenmiyorum, asla yeterli değil, daha fazla gelişmem gerekiyor' demesi olur." dedi.

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Stefan Kuntz'un Arda Güler hakkında verdiği röportajındaki "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." kısmından rahatsız olan futbolseverler, Alman hocayı eleştiri yağmuruna tutarken, "Sende hoca değilsin" yorumlarında bulundular.

Kuntz'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Kaynak: Haberler.com

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