Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?
Kün Ata oynayan kim? Destan dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Söz konusu karakterlerden biri de Kün Ata oldu. Peki, Kün Ata rolünü kim oynuyor? Kün Ata kimdir?
8.yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Türkleri anlatan Destan dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Diziyi takip edenler ise Kün Ata karakterinin kim tarafından oynandığını araştırmaya başladı.
Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?
Kün Ata; Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası. Kün Ata karakterini ise Şahin Ergüney oynuyor. Peki, Şahin Ergüney kimdir?
Şahin Ergüney kimdir?
Şahin Ergüney, 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur. Liseyi İzmir'de bitirdikten sonra yine burada amatör bir tiyatroya girerek sanat hayatına başladı.
Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamlamış ve mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.
Kameralar karşısına ilk kez 1994 yılında ‘Aylaklar’ adlı sinema filmi ile geçmiş ve sonrasında Kurtuluş, Kimse Beni Sevmiyor, Es Es, Kurtlar Sofrası, Dur Yolcu, Aşkların En Güzeli, Yer Gök Aşk, Fi, Siyah Beyaz Aşk, Geniş Aile, Komşu Kızı gibi yapımlarda yer almıştır.
Şahin Ergüney rol aldığı diziler
Sevgili Geçmiş
Her Yerde Sen
Siyah Beyaz Aşk
Aşkların En Güzeli
Kara Para Aşk
Rüzgarlı Sokak
Es Es
Dur Yolcu
Kurtlar Sofrası
Kurtuluş
Şahin Ergüney rol aldığı filmler
Geniş Aile Komşu Kızı
Kader Postası
Oğul
Aylaklar