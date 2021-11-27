8.yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Türkleri anlatan Destan dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Diziyi takip edenler ise Kün Ata karakterinin kim tarafından oynandığını araştırmaya başladı.

Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?

Kün Ata; Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası. Kün Ata karakterini ise Şahin Ergüney oynuyor. Peki, Şahin Ergüney kimdir?

Şahin Ergüney kimdir?

Şahin Ergüney, 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur. Liseyi İzmir'de bitirdikten sonra yine burada amatör bir tiyatroya girerek sanat hayatına başladı.

Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamlamış ve mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1994 yılında ‘Aylaklar’ adlı sinema filmi ile geçmiş ve sonrasında Kurtuluş, Kimse Beni Sevmiyor, Es Es, Kurtlar Sofrası, Dur Yolcu, Aşkların En Güzeli, Yer Gök Aşk, Fi, Siyah Beyaz Aşk, Geniş Aile, Komşu Kızı gibi yapımlarda yer almıştır.

Şahin Ergüney rol aldığı diziler

Sevgili Geçmiş

Her Yerde Sen

Siyah Beyaz Aşk

Aşkların En Güzeli

Kara Para Aşk

Rüzgarlı Sokak

Es Es

Dur Yolcu

Kurtlar Sofrası

Kurtuluş

Şahin Ergüney rol aldığı filmler

Geniş Aile Komşu Kızı

Kader Postası

Oğul

Aylaklar