Kümülatif ne oluyor anlamı nedir? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından pek çok kişi kümülatifin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kümülatif ne oluyor kümülatif artış oranı ne kadar?

Kümülatif ne demek? Kümülatif artış oranı ne kadar?

Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına geliyor. Kümülasyon kelimesinin anlamı ‘kümelenme’ şeklinde de tabir edilebilmekte. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü karşılık geliyor. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ kavramı kullanılabilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi ya da kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.

Genel açıdan tanımlamak gerekirse ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkmış olan durum şeklinde söylenebilir.