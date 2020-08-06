Kumpasla 4,5 yıl tutuklu kalmıştı! Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, SAT Komutanlığı’na atandı

Dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 24 yıl önce Kardak Adası'na Türk bayrağını diken ve Poyrazköy kumpas davasında tuıtuklanıp 4,5 yıl cezaevinde kalan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, SAT Komando Komutanlığı'na atandı.

1996 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren kriz sırasında Kardak adasına gittiği Zodiac botun deposunu, cebinden ödediği para ile dolduran ve adaya Türk bayrağı diken SAT komandosu Ercan Kireçtepe, 24 yıl sonra Tuğamiral rütbesi ile Beykoz Anadolu Kavağındaki SAT Komando Komutanlığına atandı.

"Benzini Kireçtepe'nin kredi kartı ile aldık"

Kardak operasyonu sonrası kahraman olarak karşılanan Kireçtepe, 2003'deki Poyrazköy kumpas davasından tutuklanıp, 4,5 yıl Hasdal Cezaevinde kalmış ve beraat etmişti. Kireçtepe ile birlikte Kardak'a çıkan Albay Ali Türkşen, Poyrazköy davasında, adaya gidecekleri botun benzini olmadığını açıklamış "Bize Kardak'taki Yunan bayrağını indirme görevi verildi. Komutanlarımıza 'Botta benzin yok gidemiyoruz' diyemezdik. Benzini Kireçtepe'nin kredi kartı ile aldık, ekmek arası peynir de yaptırdık. Kardak'a gidip bayrağı indirdik, Türk bayrağını diktik'' demiş, o günün parası ile 16 milyon 730 bin liralık faturayı paylaşmıştı.