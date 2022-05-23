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Yerel Kümesindeki yumurtayı gören adam panikledi: Korkup oğlumu çağırdım!
Yerel

Kümesindeki yumurtayı gören adam panikledi: Korkup oğlumu çağırdım!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Osman Çeribaş, kümeste gördüğü bir yumurta nedeniyle panikledi. Yumurtayı göktaşı zannederek oğlunu çağıran Çeribaş, "Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış" ifadelerini kullandı. Çeribaş'ın yumurtayı, üzerindeki şekiller yüzünden göktaşına benzettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:16:00 - 2022-05-23 13:24:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Osman Çeribaş, kümeste gördüğü bir yumurta nedeniyle panikledi. Yumurtayı göktaşı zannederek oğlunu çağıran Çeribaş, "Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış" ifadelerini kullandı. Çeribaş'ın yumurtayı, üzerindeki şekiller yüzünden göktaşına benzettiği öğrenildi.


Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna haber verdi.

"GÖKTAŞI SANDIM AMA YUMURTAYMIŞ"

En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı. Çeribaş, "Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış" dedi.

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