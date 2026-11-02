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Yerel Kümes yandı: Traktör ve kepçe kül oldu
Yerel

Kümes yandı: Traktör ve kepçe kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kümes yandı: Traktör ve kepçe kül oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garaj olarak kullanılan eski kümeste çıkan yangında traktör ve kepçe yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ortaköy Mahallesi'nde T.Ç.'ye ait garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında içeride bulunan traktör ve kepçe alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında traktör ve kepçe kullanılamaz hale geldi.

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