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Spor

Küme düşen Süper Lig ekibinde hakem isyanı!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'e veda ettikleri Trabzonspor maçının ardından hakemi eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 01:55:00 -
Küme düşen Süper Lig ekibinde hakem isyanı!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak küme düştükleri maçın ardından isyan etti.

Büyük hatalar yapıldığını kaydeden Gözbaşı, "El var görmüyor, VAR vermiyor, penaltıyı vermiyor. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Trabzon'a değil, hakeme yenildik." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, Twitter hesabından, maçın ilk yarısında topun çizgiyi geçtiği pozisyonda gollerinin verilmediği iddia ederek, "Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay?" paylaşımında bulundu.

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