Kumaş ayakkabılar nasıl temizlenir?

TOZUNU ALIN

Ayakkabı tozlanmışsa öncelikle yumuşak kıllı bir ayakkabı fırçası ile fırçalanarak tozu alınmalıdır. Ayakkabının taban kısmının temizliği ise ıslak bir bez ile yapılabilir. Taban kenarlarında ve burun kısmındaki plastik bölgelerdeki çıkmayan lekeler içinse arap sabunu-su karışımı ile ıslatılmış bir bez ya da diş macunu kullanılabilir.

EĞER LEKELİYSE

Eğer ayakkabı üzerindeki lekeler tozdan ibaret değil ve daha etkili bir şekilde temizlenmek isteniyorsa bu durumda ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Bu yöntemde ayakkabılar bir kılıf ile yıkanmalı ve makine çok dolu ya da boş olmamalıdır. Makinede bulunacak çamaşırlar ise ayakkabı rengine uygun olmalıdır. Yıkama için düşük bir sıcaklık ve kısa program seçilmeli ve deterjan-yumuşatıcı kullanımı sınırlı olmalıdır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YERİNE

Eğer keten ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkanmak istenmiyorsa bu durumda bir miktar karbonat ve sıvı çamaşır deterjanı ılık suya eklenerek elde edilen karışım ile ayakkabılar temizlenebilir. Temiz ve yumuşak kıllı bir diş fırçası bu karışıma batırılıp ayakkabılar bu fırça ile ovularak temizlenebilir. Temizlik işleminden sonra keten ayakkabılar soğuk su ile durulandıktan sonra içleri renksiz bir kâğıtla doldurularak kurumaya bırakılabilir.