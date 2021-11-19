Kumarhaneler yasak Milli piyango serbest

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Milli tartışma haline gelen “Milli Piyango” biletleri bu yıl da satışa çıktı. Kumara teşvik için her yıl artırılan rakam bu yıl 120 Milyon TL olurken, vatandaşlardan kısa yoldan zengin olmanın hayali ile yılbaşı kumarı oynayarak ikramiye kazanan haramzedelerin bazılarının intihara sürüklendiği, bazılarının ise sefalete sürüklenip, evini ailesini kaybettiğini unutuyor.

7’den 70’e kumar oynamaya davet ediliyor!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Toplumumuzun zor zamanlarında insanların kolaydan para kazanmaya yönelik, teşvik edilmesi bizi ziyadesiyle yaralıyor. Bu tam manasını ile topluma kumar oynatma girişimidir. Ülkemizde kumarhaneler yasaklanmış durumda. Bireysel olarak kişilerin kumar oynayacağı yerlerin yasaklayan ülkemiz toplumun tamamını 7’sinden 70’ine milli piyango ile kumar oynamaya davet ediyorlar. Bunun önüne geçilmesini yetkililerden istiyoruz. Dinimizce haram olan bu kumar illetinden toplumun kolay yönden para kazanma alışkanlığına sevk etmesinin önüne geçilmesini canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.

Reklamlar gençlere kötü örnek oluyor!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Her yıl yılbaşı gelirken sıkıntılı süreçler yaşanıyor. İnsanların kolay para kazanma anlayışıyla ve milli piyangonun öne çıkarılması hedefleniyor. İnsanların haksız bir şekilde kazanca sevk etmeye gayret ediliyor. Bu kumarın reklamları da maalesef yeni yetişen insanlarımıza, gençlerimize kötü örnekler oluyor. Milli piyango ile ilgili sonuç alan insanların sonlarıyla ilgili de olumsuz haberlere de rastlıyoruz. Bu sebeple milli piyango gibi böyle emek vermeden, çalışmadan, helal para olmadan kazanç olan şeylerin karşısındayız” ifadelerini kullandı.