Kumarhanecinin tabutuna Türk Bayrağı örtülemez!

ÇINAR DEMİR ANKARA

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant, şunları dile getirdi: “Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren otel ve kumarhane işleticisi Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet büyüklerinin katıldığı cenaze töreninde tabutuna Türk Bayrağı serilmesi bizleri üzmüş ve tekrar yaralamıştır. Zira bölücü terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanan ancak Gazilik onurunu alamayan biz Malul Sayılmayan Gaziler senelerdir ‘Öldüğümüzde Türk Bayrağı ile gömülmek istiyoruz’ diyoruz. Ancak bu isteğimiz resmi olarak Gazi sayılmadığımız için kabul görmüyor. Bunun en önemli örneği merhum başkanımız Mesut Kılıçaslan’dır. Değerli Gazimizi kendisine yakıştığı üzere Türk Bayrağı ile defnedememiz içimizde bir yaradır. Maalesef bundan sonra ebediyete irtihal edecek Malul Sayılmayan Gazilerimizin tabutuna da Türk Bayrağı seremeyeceğiz.”

Bize çok görüldü

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat da, yıllardır gazilik onuru için verdikleri mücadelenin içinde “Türk Bayrağı ile gömülmek” özleminin de yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Bizler terörle mücadele sırasında bölücü terör örgütü ile girdiğimiz silahlı çatışmalarda yaralandık. Maalesef bu durumdaki 20 bin asker ve polis devletimiz tarafından gazi sayılmıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız bir gazilik madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunu bizlere çok görmeyin. Bizlere devletimiz ne zaman sahip çıkacak diye bekliyoruz. Ayrıca; Türk Bayrağı’nın Kıbrıslı kumarhaneci Halil Falyalı’nın tabutuna serilmesini kabul etmiyoruz. Bizlere çok görülen Türk Bayrağı kumarhanecilerin tabutuna örtülemez.”

Şehit ve gazilerin hakkı

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ise, şunları ifade etti: “Şanlı Bayrağımızın kumarhaneler sahibi ve uyuşturucu baronu olarak aranan Halil Falyalı’nın tabutuna örtülmesini doğru bulmuyorum. Şanlı bayrağımızın, topluma, millete, vatana ve dahası gençliğe zarar veren birinin tabutuna örtülmesi doğru değil. Bize çok görülen Türk Bayrağı, kumarhanecilerin tabutuna örtülemez! Türk Bayrağı neden vatanı için yarım kalmış, bedeninden parça vermiş gazilerimizin tabutuna örtülmüyor? Türk Bayrağı şehitlerimizin ve gazilerimizin tabutuna örtülmelidir.”