Kumara 5 yılda 14 milyar lira aktı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Dinimizde açıkça yasaklanan kumarın, “Şans Oyunları” adı altında ülkemizde icra edilmesine tepkiler sürerken, “Piyango”, “Hemen Kazan”, “Sayısal” gibi kumar oyunlarına 5 yılda halkımızın 14 milyarı gitti. Konuya ilişkin konuşan Diyanet STK başkanları, kumarın tüm kötülüklerin anası olduğunu vurgulayarak, halkımızın uzak durmasını ve devletin de artık buna “dur” demesini istediler...

Virüs gibi insanları yok ediyor

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal: “Kumarın olduğu yerde düşmanlıklar başlar. Kazançları yok eder. En kıymetli olan zamanı öldürür israf eder. Kumar, oynayanlar arasında zulüm, kin, düşmanlık ve haksızlığa kapı açar. Birilerinin kendilerine alan açmak için, kumardan veya buna benzer yerlerden elde edilen geliri hayra harcıyoruz anlayışı da doğru değildir. Kumar, ayrıca toplumda âdeta bir umut sömürüsü olarak, virüs salgını gibi bir hastalık halini alabilir, insanları mağdur eder. Emek vermeden zengin olan problemli insanlar ortaya çıkar. Bu sebeple kumarın ve kumara giden yol olan piyangonun yasaklanması ve kaldırılması toplumun geleceği açısından önemlidir.”

İsrafa sessiz kalıyorlar

Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: “Milli adı altında oynatılan bu kumara karşı devletimizin artık bir adım atması gerekiyor. Bu düzen birilerini sömürüp başka birilerini zengin etme düzenidir. Bugüne kadar piyangoyu kazanıp da evi dağılmayan, yuvası yıkılmayan, ailesi ile arası açılmayan bir insan görmedim. İnancımız gereği kumar haramdır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinden rahatsız olan din düşmanı bazı kesimlerin derdi sosyal devlet anlayışı olsaydı bu 14 milyara sessiz kalmazlardı.”

Kumar da bir 'Nas'dır

Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu: “Türkiye’de 5 yılda eski parayla 14 katrilyonun üzerinde para yatırılması ne yazık ki üzücü bir durumdur. Dinimizde bu oyunların haram olduğu belirtilirken bu denli rağbet görmesi akıl alır gibi değildir. Sadece faiz ‘Nas’ değildir. Kumar ve şans oyunları da bir ‘Nas’dır. Bu duruma acilen önlem alınmalıdır. Şu anda reklam ve kampanyalarla halkımız bu haram oyununa yönlendirilmek istenmektedir. Faize, harama savaş açmış bir ülke de böyle bir rakam görmek düşündürücü.”

Müslümanlar hassas olmalı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz: “Haram olan kumar, fal ve fal okları, faiz, içki, bilumum uyuşturucu kullanımları vb zararlı alışkanlıkları yapanlar şayet Allah inancına sahip kişiler ise, mutlaka uzak durmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Aksi halde haramları işlediği zaman hem bu dünyasını hem de ahiretini berbat edeceği muhakkaktır. Ancak söz konusu boş olan yaşam biçimlerini ve dünyaya bakış açılarını değiştirmeleri için illa birilerinin müdahalesinin beklenmemesi gerekir. Fert kendi kendisini düzeltmedikten sonra otoritenin yapacağı kısıtlamalar tek başına yeterli olmaz.”