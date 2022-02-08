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Gündem Kumar baronu Halil Falyalı’ya pusulu saldırı! Falyalı ağır yaralı!
Gündem

Kumar baronu Halil Falyalı’ya pusulu saldırı! Falyalı ağır yaralı!

Yuva yıkan sanal kumar baronu olarak bilinen Halil Falyalı’nın konvoyuna pusu kurularak saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Falyalı’nın ağır yaralı olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 21:32:00 - 2022-02-08 21:35:01
Kumar baronu Halil Falyalı’ya pusulu saldırı! Falyalı ağır yaralı!

Kumar baronu Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoya pusu kuruldu.

İş insanı Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoya 'pusu' kurularak, ateş açıldı. 

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre, saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, iş insanı Halil Falyalı'nın ise tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor... 

Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi. 

 

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