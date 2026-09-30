Kum zambakları Mersin'de açtı: Koparana 3 milyon 496 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kum zambaklarını koparan ve ekosistemlerine zarar verenlere Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayıp 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde açan zambaklar, deniz kaplumbağasının yuvalama alanı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun gözlemlendi.

Erdemli Belediyesi, Talat Göktepe Çamlığı Sahili'ne koyduğu uyarı levhalarıyla kum zambaklarına zarar verilmemesini istedi. Çamlıkta kampa gelen vatandaşlar da zambakların doğal güzelliğinden bahsederek sürekli uyarı yapıldığını anlattı.

"Etrafımız kum zambaklarıyla dolu"

Eskişehir'den Mersin'e kampa gelenlerden Murat Çulha, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım" dedi.

Sahile asılan "koparmayın", "zarar vermeyin" levhalarını anlatan Çulha, bildiği kadarıyla koparmanın yüklü miktarda cezası olduğunu, soyu tükenen kum zambağının korunmaya muhtaç olduğunu söyledi. Çulha, vatandaşların bu konuda duyarlı olacağından emin olduğunu da belirtti.

"Ocağınıza incir ağacı dikersiniz"

Konya'dan ailesiyle gelerek kamp yapan Metin Söğütlü ise "Mükemmel bir yer, zambakların kokusu bambaşka. Akşam vaktinde dolunayla beraber kokusunu hissederseniz mükemmel" diye konuştu.

Kamp alanlarındaki zambakları koruyanlara teşekkür eden Söğütlü, "Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz" dedi. Bildiği kadarıyla bölgenin zambakların yetişme alanı olduğunu belirten Söğütlü, "Biz de geldiğimiz zaman en azından tekrar bunu bulabilelim" ifadelerini kullandı.