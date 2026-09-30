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35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

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35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yağmur 35 gündür aralıksız devam ediyor. 14 gün güneş gözükmezken, oluşan taşkınlar sebebiyle meyve sebze fiyatlarında artışlar yaşandı.

#1
Foto - 35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

TOKYO'DA REKOR YAĞIŞ: 35 GÜN ARALIKSIZ YAĞMUR YAĞDI Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo'nun merkezine normal seviyenin yaklaşık üç katı olan 629 milimetre yağmur düştü.

#2
Foto - 35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alan şehirde bu durum kayıtlardaki en düşük ikinci seviye olarak tarihe geçerken şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi.

#3
Foto - 35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

YAĞIŞLAR FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR Başkentteki bir kliniğin direktörü olan Doktor Hiromichi Ito, Sankei Shimbun gazetesine yaptığı açıklamada, hava durumunun insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söyledi. Ito, uzun süren yağmur, düşük atmosfer basıncı ve yüksek nemin baş ağrısı, baş dönmesi ve diğer semptomlara yol açabileceğini ifade etti. Çarşamba sabahının sonlarına doğru yağmur hafif bir çiselemeye dönüşse de bu yılki El Nino'nun Büyük Okyanus'u ısıtması ve iklim krizinin tetiklediği aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın yolda olabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - 35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

SEBZE FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI Medyada yer alan haberlere göre, uzun süren yağışlar Tokyo yakınlarındaki tarım bölgelerinde mahsulün zarar görmesi sonucu başta yeşil yapraklılar olmak üzere sebze fiyatlarında artışa neden oldu. Başkentteki bir süpermarket çalışanı, bir marulun fiyatının iki katından fazla artarak 450 yen'e (yaklaşık 2,17 sterlin) çıktığını aktardı. Bölge sakinleri ayrıca çamaşırlarını kurutamamaktan şikayet ederek yerel çamaşırhanelere gitmek zorunda kaldı.

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