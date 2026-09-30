35 gün durmadan yağmur yağdı! Dünya rekoru geldi!

YAĞIŞLAR FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR Başkentteki bir kliniğin direktörü olan Doktor Hiromichi Ito, Sankei Shimbun gazetesine yaptığı açıklamada, hava durumunun insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söyledi. Ito, uzun süren yağmur, düşük atmosfer basıncı ve yüksek nemin baş ağrısı, baş dönmesi ve diğer semptomlara yol açabileceğini ifade etti. Çarşamba sabahının sonlarına doğru yağmur hafif bir çiselemeye dönüşse de bu yılki El Nino'nun Büyük Okyanus'u ısıtması ve iklim krizinin tetiklediği aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın yolda olabileceği değerlendiriliyor.