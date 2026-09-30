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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. TTK'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

Buna göre, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 İşçi alınacak.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

Zonguldak'ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici istihdam edilecek.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

Bartın'da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi alınacak.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

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