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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi! Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi! Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi! Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında; ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla kritik bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ile tasfiye sürecindeki fonlar ve tasarruf finansman şirketlerinin durumu masaya yatırıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda yaptığı değerlendirmede, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Yatırımcıların haklarının korunması ile ödemelerin adil, sağlıklı ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

 

Öne çıkan kararlar

Alınan ve kamuoyuna duyurulan kararlar şu şekildedir:

Fon Koordinasyon Kurulu Kuruldu: Tasfiye sürecini yatırımcı meşru hakları ve kamu yararını gözeterek hızlıca yürütmek ve genel koordinasyonu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu.

DDK İnceleme ve Denetim Başlattı: Cumhurbaşkanının talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleşen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Devir Süreçleri Değerlendirildi: Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

SPK Ödeme Yol Haritasını Sundu: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin yapılmasına yönelik yol haritasını sundu.

Yasal ve İdari Düzenlemeler Yolda: Benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

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