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Gündem Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan ortak sızma harekatı! Birlikte daha güçlü, daha korkutucu…
Gündem

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan ortak sızma harekatı! Birlikte daha güçlü, daha korkutucu…

Yeniakit Publisher
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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında sızma harekatı eğitimi gerçekleştirildi. MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler dosta güven düşmana korku saldı.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın birlikte düzenlediği Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı nefes kesmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında birlikler, sızma harekatı eğitiminde ortak hareket kabiliyetlerini geliştirdi. Müşterek eğitimlerle koordinasyon ve dayanışma güçleniyor."

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