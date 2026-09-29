Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan ortak sızma harekatı! Birlikte daha güçlü, daha korkutucu…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında sızma harekatı eğitimi gerçekleştirildi. MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler dosta güven düşmana korku saldı.
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın birlikte düzenlediği Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı nefes kesmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında birlikler, sızma harekatı eğitiminde ortak hareket kabiliyetlerini geliştirdi. Müşterek eğitimlerle koordinasyon ve dayanışma güçleniyor."