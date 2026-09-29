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Gündem Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

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Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Vatandaşlar ve yazarlar, muhalefet kanadına seslenerek "560 milyarı götürenler de bu parayı ne zaman iade edecek?" sorusunu sordu.

Fon krizi patladığından beri utanmadan sıkılmadan meseleyi siyasi zemine çekip AK Parti’den belediye yolsuzluklarına yönelik soruşturmaların rövanşını alma hesaplarına girişen Yeni Parti ve CHP zihniyetliler, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon spekülasyonundan gelen parayı iade etmesiyle dumura uğradı.

 

Yeni Partili ve CHP zihniyetliler, Kaya ve eşinin paraları iade etmesiyle yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken, “Bu kadar yetmez, iki katını vermesi lazım” diye feveran etmeye başladı.

Ancak sosyal medyada vatandaşların büyük bir kısmı Yeni Partili ve CHP’lilerin yüzsüzlüğüne tepki göstererek 560 milyar Lirayı götürenlerin de bu paraları iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanal alem kısa sürede muhaliflerin aleyhine dönerken, Yazar Zeki Bahçe de “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etmiş. 560 milyarı götürenlerin de iade etmesini bekliyoruz” paylaşımında bulunarak adeta tartışmalara noktayı koydu.

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