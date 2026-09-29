Fon soruşturmasında 1,2 milyar TL’lik 5 villaya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu.

2 özel jet ve lüks yata da el konulmuştu

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu. Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu. El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.