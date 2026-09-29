Fon soruşturmasında 1,2 milyar TL’lik 5 villaya el konuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu.
2 özel jet ve lüks yata da el konulmuştu
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu. Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu. El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Gündem
Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!
Gündem
Operasyon öncesi fondan 3 milyar 92 milyon çekmişti: CHP’li eski vekilin kardeşi Balıkçı İsmet gözaltına alındı