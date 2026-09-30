Uzmanlardan çocuklarda şiddet uyarısı! Altında farklı duygular olabilir

Güçlü görünme ihtiyacı şiddeti besleyebiliyor Çocukluk ve özellikle ergenlik döneminde akran grubu tarafından kabul edilmek önemli bir psikolojik ihtiyaç haline geliyor. Bazı çocuklar gruba dahil olabilmek, dışlanmamak veya ‘güçlü' görünmek amacıyla tek başına yapmayacağı davranışlara dahil olabiliyor. Özellikle özsaygısı kırılgan olan veya sosyal kabul ihtiyacı yüksek çocuklarda, saldırgan davranışın bir tür statü kazanma aracı olarak kullanılabildiğine dikkat çeken Psk. Cansu Kaya, "Bazen çocuk için mesele karşısındaki kişiye zarar vermekten çok, grubun içinde nasıl göründüğüdür. Bu nedenle akran grubunun dinamiklerini anlamadan yalnızca bireysel davranışa odaklanmak yeterli olmayabilir" dedi. Dijital dünya şiddeti normalleştirebiliyor "Şiddetin psikolojik anatomisinde yalnızca gerçek yaşam deneyimlerinin değil, çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin de değerlendirilmesi gerekiyor" diyen Psk. Cansu Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Şiddetin yoğun biçimde işlendiği içerikler, siber zorbalık, çevrim içi aşağılama ve başkasının yaşadığı acının bir eğlence unsuru haline getirilmesi, çocukların şiddete yönelik algısını etkileyebiliyor. Dijital ortamın önemli farklarından biri ise davranışın sonucuyla karşılaşma biçimi. Çocuk, ekranın diğer tarafındaki kişinin yaşadığı üzüntüyü, korkuyu veya incinmeyi yüz yüze deneyimlemediğinde, empati kurmak daha zor hale gelebiliyor. Bu nedenle çocukların dijital dünyadaki deneyimlerinin yalnızca "hangi uygulamaları kullanıyor?" sorusuyla değil, "neler izliyor, hangi davranışlara maruz kalıyor ve çevrim içi ortamda nasıl iletişim kuruyor?" sorularıyla da değerlendirilmesi gerekiyor."