Uzmanlardan çocuklarda şiddet uyarısı! Altında farklı duygular olabilir

Ebeveynler bu işaretlere dikkat etmeli Çocuğun şiddet davranışı sergilemesi kadar, şiddete maruz kalmasının da erken fark edilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Psk. Cansu Kaya, "Çocuğun okula gitmek istememesi, arkadaşlarından uzaklaşması, içine kapanması, ani öfke patlamaları, uyku veya yeme düzeninde belirgin değişiklikler, akademik performansta düşüş ya da okulla ilgili konuşmaktan kaçınması dikkat edilmesi gereken işaretler arasında yer alabiliyor. Ancak bir davranış tek başına şiddet veya zorbalık göstergesi olarak değerlendirilmemeli. Değişimin süresi, sıklığı ve çocuğun genel işlevselliğiyle birlikte ele alınması önemli olmaktadır" dedi. Çözüm yalnızca cezalandırmak değil, beceri kazandırmak Okul ortamındaki şiddetin önlenmesinde cezai yaptırımların yanı sıra önleyici ruh sağlığı çalışmalarının da önemli olduğunu belirten Klinik Psikolog Cansu Kaya, okul-aile-çocuk iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, çocuklara erken yaşlardan itibaren; duygularını tanıma ve ifade etme, öfkeyi düzenleme, empati kurma, farklılıklara saygı gösterme, çatışmaları şiddet kullanmadan çözme, gerektiğinde yardım isteme becerilerin kazandırılması gerektiğini söyledi. Psk. Cansu Kaya, "Çocuğa yalnızca neyi yapmaması gerektiğini söylemek yerine, zorlandığı anda ne yapabileceğini de öğretmeliyiz. ‘Vurma' demek kadar, ‘öfkelendiğinde geri çekil, nefes al, kendini ifade et ve bir yetişkinden yardım iste' diyebilmek de önemlidir" dedi.