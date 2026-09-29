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Aktüel İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulaması
Aktüel

İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulaması

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla helikopterlerin de desteğiyle kentin dört bir yanında "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin belgeleri incelendi.

Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, polis helikopteri de destek verdi.

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