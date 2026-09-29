Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

BERBAT BİR ARGÜMAN

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu şöyle demiş:

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“Başörtüsü yasağını çözdük diye gurur duydunuz. Başörtülü bakanınız milleti soydu.”

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İyi de...

- Başörtüsü yasağı çözülmese miydi?

- Bununla gurur duyulmasa mıydı?

Ne yani?

- Başörtülü biri, yanlış yaptığında... Kabahat başörtü sorununun çözülmesinde mi aranacak?

- “Başörtülü olmak” ile “yanlış yapmak” arasındaki bağlantının, “başı açık olmak” ile “yanlış yapmak” arasındaki bağlantıdan farkı nedir?

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“Acayip parlak bir şey buldum galiba” coşkusuyla önüne arkasına bakmadan argüman ileri sürmeseniz mi acaba Yavuz Bey?”

SENİN YAPTIĞINI AZILI DİN DÜŞMANLARI YAPMAZ

Yavuz Ağıralioğlu’nun sözleri kamuoyunda da büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan tepkilerde ‘Azılı din düşmanlarına rahmet okuttu!’, ‘Senin Atatürkçüler Silivri’de Yavuz’, ‘Samimi bir Müslüman olarak ürktüm’, ‘Bir de Muhsin başbakanın yakın arkadaşı olacaksın! Yaşasa seni sopayla kovalardı’, 'Senin anahtar şerrin anahtarı mı Yavuz?', 'Artık karar ver sen de! Putperest misin? Milliyetçi mi? Solcu mu? Sağcı mı? Nesin abi sen?', 'Ne saçma bir düşünce! Ne yani yasak devam mı etseydi?' ifadeleri öne çıktı.