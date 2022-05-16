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Dünya Kum fırtınası Irak'ta hayatı felç etti
Dünya

Kum fırtınası Irak'ta hayatı felç etti

Irak’ı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı 4 bine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 21:06:00 -
Kum fırtınası Irak'ta hayatı felç etti

Irak’ta hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası nedeniyle sabah saatlerinde itibaren nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının 4 bine ulaştığı kaydedildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin kişinin hastanelere kaldırıldığı ve tümüne gereken tıbbi müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

Uçuşlar askıya alındı

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 300 metrenin altına düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların askıya alındığı Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarında uçuşlar yeniden başlarken, Basra’da etkili olan fırtına nedeniyle Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındığı bildirildi.

Basra Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların hava koşulları düzelmesine kadar askıya alındığı kaydedildi.

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