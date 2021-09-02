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Spor Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar
Spor

Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar

Şirketleri kar üstüne kar elde eden yöneticiler, başlarına geçtikleri spor kulüplerini borç batağına sürüklüyorlar ve yıllarca zor durumlardan çıkamıyordu. Gelecek yeni düzenlemenin ardından borçlardan sorumlu tutulacak olan kulüp başkanları, daha dikkatli harcama yapmak zorunda kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 18:49:00 -
Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar

Başta 4 büyükler olmak üzere Türkiye'de birçok spor kulübü borç batağında.

Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve pandemi süreci kulüplerin ekonomilerini iyice dibe doğru çekti.

Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan spor yasasıyla ilgili çalışma talimatı verdi.

Harekete geçen AK Parti kurmayları, taslak metin üzerinde sona geldi.

Spor yasası neleri değiştiriyor?

Spor yasasıyla ilgili ilk detaylar da ortaya çıktı.

  • Yeni spor yasasının ardından kulüpler şeffaflık kazanacak.
  • Kulüpler dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüplerinin denetimini yapacak.
  • Kulüp başkanları ve yöneticileri, kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.
  • Kulüplerin borçlanmalarına sınır getirilecek.
  • TFF'ye bağlı tüm kurullar, yeniden düzenlenecek.
  • Menajerlik sistemi yeniden düzenlenecek.

Meclis'ten geçmesi bekleniyor

Çalışmaların son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Yeni yasama döneminde spor yasasının Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

 

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