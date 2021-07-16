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Siyaset Kulüpler Birliği'nden maydanoz Kemal'e tokat! 'Bizim işimize karışma' Kılıçdaroğlu ofsayta düştü
Siyaset

Kulüpler Birliği'nden maydanoz Kemal'e tokat! 'Bizim işimize karışma' Kılıçdaroğlu ofsayta düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun futbol üzerinden yürüttüğü provokasyon elinde patladı. Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Futbolun problemlerinin futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 20:41:00 - 2021-07-16 21:09:16
Kulüpler Birliği'nden maydanoz Kemal'e tokat! 'Bizim işimize karışma' Kılıçdaroğlu ofsayta düştü

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'nin bazı isteklerinin yer aldığı mektubu TFF'ye göndermesini fırsat bilerek, yayıncı kuruluş üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Twitter hesabından mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim." demişti.

'Problemlerimiz futbolun paydaşları ile çözülmeli'

CHP Genel Başkanı'nın provokasyon peşinde olduğunu anlamakta gecikmeyen Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, adeta CHP'li Kılıçdaroğlu'na, 'futbola maydanoz olma' mesajı verildi. "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz." ifadeleri ile başlayan açıklama, şöyle devam etti: "Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye gönderdiği mektup

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Yorumlar

BK

kılıçdaroğlu yeterki her şeye maydonoz olma yeter bize ssk,yı batıran hesap uzmanıymış uzmanlığın bukadarsa ya hesap uzmanı olmasaydın ne olacaktı
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Putsavar

dört büyükler ligden defolsunlar sirf inadina spor paketi alacam....
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