Kulüpler Birliği Vakfından yeni MHK açıklaması





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı, Sabri Çelik başkanlığında göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başarı dilerken, kuruldan beklentilerini paylaştı.

Vakfın sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."