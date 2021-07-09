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Spor Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı
Spor

Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:48:00 -
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız." denildi.

Açıklamada, "TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim kurullarının atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi ve Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması, Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfının uygunluğu olmadan TFF'nin alacağı kararların kabul edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Bu nedenle yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliğinin onayının aranmasını talep ediyoruz. Ayrıca gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Kamu Denetçiler Kurumunun tavsiye kararı doğrultusunda; Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve genel kurul tarafından seçilerek oluşturulması, MHK'de liyakatın esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısında alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması, daha önce Kulüpler Birliği olarak başkanlığınıza ilettiğimiz ve cevap alamadığımız ya da olumsuz cevap aldığımız tüm resmi başvurularımızın yeniden değerlendirilmesi taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz. Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederiz."

 

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