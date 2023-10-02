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Spor Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!
Spor

Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 10:05:00 -
Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!

Zonguldak Kömürspor, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamalarıyla gündemi sarstı... Demirspor, "Bugün bu ülkede bir kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı" şeklinde açıklama yaparak Van Spor hakkında bakın neler söyledi... Detaylar haberimizde...

Zonguldak Kömürspor, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamalarıyla gündemi sarstı.

Vanspor-Zonguldak Kömürspor arasında geçen müsabaka sonrası Van Spor'un başkanı, yöneticileri ve korumaları eşliğinde ellerinde silah ile birlikte Zonguldak Kömürspor'un soyunma odasına girildiğini açıkladı.

YA O SİLAHLAR PATLASAYDI?

Kömürspor açıklamasında, "Ya o silahlar soyunma odasında patlasaydı? Ülke futboluna nasıl bir kara leke olarak geçerdi..." şeklinde ifadeler kullandı.

Spor alanlarına silahlı girmenin kesinlikle yasak olduğunu belirten Kömürspor, yaşanılan bu olaya yönelik hukuki süreç başlatılacağını da resmen duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zonguldak Kömürspor, işte bu açıklamayı yaptı...

Açıklamalar sosyal medyada çok kişi tarafından konuşulurken, kullanıcılar Van Spor'un bu hareketini kınadı.

 

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