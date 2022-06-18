Kulübü açıkladı... Haji Wright'in yeni adresi belli oldu!

Bonservisi SønderjyskE'de bulunun Haji Wrihgt için kulübün Sportif Direktörü Esben Hansen, oyuncunun Antalyaspor'a değil, büyük bir Türk kulübüne transfer olacağını açıkladı.



SønderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Antalyaspor'da kiralık oynayan Haji Wright'ın transferi hakkında konuştu.

Geçtiğimiz sezonun başında Danimarka kulübü SønderjyskE’den Antalyaspor'a kiralık olarak gelen Haji Wright, gösterdiği performans ile beğeni toplarken, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı. 1,5 milyon Euro'luk opsiyonunu zamanında kullanmayan Antalyaspor, Wright için girişimlerini sürdürürken, kötü bir haber aldı.

SønderjyskE Sportif Direktörü konuştu

Danimarka basınına konuşan SønderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Haji Wright için görüştükleri takımlar hakkında çarpıcı bir bilgi verdi. Hansen'in sözleri, Wright'ı gelecek sezon da takımda görmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar'ı üzdü.

Antalyaspor'a değil büyük kulübe...

Esben Hansen, "Haji Wright için çok sayıda somut teklif aldık. O cephede çok hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Danimarka basınında yer alan habere göre Haji Wright'ın Antalyaspor'a değil, büyük bir Türk kulübüne transfer olacağı kaydedildi.

Trabzonspor daha önce ilgilenmişti

Amerikalı futbolcu için geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un da daha önce girişimleri olduğu ifade edildi.



