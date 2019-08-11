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Kültürpark’a ‘enerji koridoru’

Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta yer alan bir parkuru birbirinden canlı renkler, malzemeler ve ışık hüzmeleriyle donatarak renkli kontrast sağladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:52
Kültürpark’a ‘enerji koridoru’

Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta yer alan bir parkuru birbirinden canlı renkler, malzemeler ve ışık hüzmeleriyle donatarak renkli kontrast sağladı. Yürüyüş yolu, yapılan çalışmalarla birlikte adeta pozitif bir enerji koridoru halini aldı.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, ressam ve sokak sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla kenti açık hava sanat galerisine dönüştürmeyi sürdürüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar, kentteki fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunurken, kentin merkezi noktalarında, özellikle de parklarda vatandaşların büyük ilgisine sebep oluyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tematik çalışmalar kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı’nda seçilen proje alanında çalışmalarını tamamladı. 100 metre uzunluğunda, çift tarafı ağaçlarla çevrili proje yolunda bordürler tamir edildi ve özel karışımlarla kırmızı renge boyandı. Parke taşlarına, kültürel öğelerden sonsuza giden görüntüde özel desenler resmedildi. Banklar kırmızı ve siyah olarak renklendirildi. Yeşil alana, temaya uygun sıcak renklerde özel çiçeklendirmeyle peyzaj çalışması yapıldı. Ağaç gövdeleri, özellikli, esneyen ve hava alan kırmızı renk, beyaz puantiyeli renkli kumaşlarla kaplandı. Dört metrelik özel direkler eklenip, 7 adet estetik aydınlatmayla tüm yol geçit haline getirilerek taçlandırıldı ve gece için ışık hüzmeleriyle ışık koridoru oluşturuldu.


Temada ağırlıklı olarak siyah ve kırmızı rengin tercih edilme sebebi, sıcak, enerjik ve insanları çeken, etkili kontrast görüntüsünü sağlamak olarak açıklandı. İnşaat ve boya ekipleriyle başlayan çalışma, ressamların hünerli ellerinden çıkan eserlerin ve estetik aydınlatma işlerinin de bitimiyle adeta pozitif bir enerji koridoru halini aldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:52
  1. sanat
  2. kültür

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