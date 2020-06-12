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Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan’da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde (Aşevi) yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:25:19 -
Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan’da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde (Aşevi) yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.


Bakan Ersoy, Belediye Başkanı Deniz Köken ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte, Osmanlı’dan bu yana ayakta kalan tek imarethane olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi cülus yolu üzerinde bulunan 228 yıldır ayakta kalan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde restorasyon çalışmalarının yakında tamamlanması planlanıyor. 1792 yılında kurulan imarethane, yoksul, muhtaç, öğrenci ve yolcular için yeme içme ve barınma ihtiyacını karşılıyordu.

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