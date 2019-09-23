Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine dönmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın Ulus Tarihi Binasında düzenlediği basın toplantısında dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un kısmi olarak iflas açıklaması yaptığını hatırlatarak, dün gece itibarıyla şirketin İngiltere bölümüne kayyum atandığını ve operasyonlarını durdurduğunu kaydetti.

"Şu anda operasyon İngiltere ile sınırlı. İngiltere ayağının Türkiye'de yolcu sayısı 21 bin civarında. Bugün itibarıyla yolcuların ATOL'e yani İngiltere Kamu Otoritesine devri söz konusu. ATOL uçak göndermeye başladı. Yolcuları yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Birkaç hafta içinde yolcuların tamamını geri çekecek." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, operasyonun nasıl gelişeceğini izlediklerini bildirdi.

"Thomas Cook operasyonları İngiltere ile sınırlı değil"

Ersoy, dün gece yarısından itibaren şirketin yönetim kurulunda bir toplantı yapıldığını, bu toplantıyı takip ettiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Thomas Cook operasyonları İngiltere ile sınırlı değil. Almanya, Kuzey ülkeleri (Nordic) ve Rusya bölümleri var. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek. Daha sonra Nordic ve Rusya netleşecek. Biz Almanya bölümüyle görüşme halindeyiz. Almanya da bu operasyon durdurma işine dahil olursa o zaman Türkiye'de bulunan 21 bin yolcu sayısı 40 bin olacak. Buna Nordic ve Rusya'da eklendiğinde yolcu sayısı 80 bini bulabiliyor. Her ülkenin kendi kurtarma mevzuatı var. İnşallah İngiltere ile sınırlı olur diye düşünüyoruz.

48 saat içinde Almanya operasyonlarının nasıl şekillendiği belli olacak. Önceliğimiz buradaki yabancı misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden ülkelerine geri dönmeleri. Özellikle İngiltere misafirleri çok çok önemli. 2016 krizinde İngiliz turistler Türkiye'ye desteklerini eksiltmemişlerdi. Bizim turizmciler olarak İngiliz misafirler ve bütün turistler konusunda aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor."

Bakan Albayrak ile "acil kredi çalışması"

Otellere, işletmelere uyarılarda bulunduklarının altını çizen Bakan Ersoy, 22 Eylül dahil giriş yapan Thomas Cook'un İngiliz misafirlerinin ödemelerinin İngiliz Kamu Otoritesinin güvencesi altında olduğunu dile getirdi.

Ersoy, "Bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemesi gerekiyor. Bu kurala uymayan işletmelere yasal soruşturma yapacağımızı belirttik." dedi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Türkiye'de büyük bir bütçesi, otellerin de yoğun alacakları olduğunu aktaran Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile konuya ilişkin gece yarısı telekonferans yaptıkları bilgisini paylaştı.

Bakan Albayrak ile operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırladıklarını aktaran Ersoy, "Çok kısa sürede hayata geçirip, sektörün kullanımına açacağız. Şu ana kadar büyük bir aksaklık yaşanmadı." dedi.

Ersoy, bu akşam Antalya'ya gideceğini ve bölge otelcileri, sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla toplantı yapacağını, kontrollü bir şekilde yolcuların tahliyesini yaptıklarını belirterek, "Thomas Cook'un Türkiye'de 700 bin civarında sezonda yolcusu vardı. Önümüzdeki sezonda bir tehlike arz eder mi? Onun yeri doldurulur diğer firmalar tarafından." ifadelerini kullandı.