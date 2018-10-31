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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı! Rekor kıracağız...

Bakan Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." açıklamasını yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı! Rekor kıracağız...

Ersoy, kolej statülü turizm meslek liselerine ilişkin de "Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız" açıklamasında bulundu.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 arttı. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı. Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin $ oldu. 

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin $’ını kişisel harcamalar, 3 milyar 556 milyon 289 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 612 $ oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 589 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,7 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların %84,7’sini 15 milyon 904 bin 734 kişi ile yabancılar, %15,3’ünü ise 2 milyon 882 bin 31 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin $ oldu. Bunun 852 milyon 91 bin $’ını kişisel, 357 milyon 288 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı III. çeyreğine göre %9,9 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,9 azalarak 2 milyon 265 bin 796 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 $ olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:03
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