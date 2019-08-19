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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Ahlat’ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Ahlat’ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.


Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Dursun’u Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan karşıladı. Beraberindekilerle birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen Dursun, burada devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



“Gençlerin Türk milli kültürü açısından bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız”


Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dursun, ağustos ayının Anadolu tarihi açısından son derece önemli bir ay olduğunu söyledi. Dursun, “Ağustos ayı zaferlerimizin yoğun yaşandığı bir ay. Bundan kısa bir dönem önce Çanakkale tarih alan başkanlığında 10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferi’nin kutlama törenindeydik. Bu törenle başladı, tarihi kutlama ayımız olan Ağustos ayımız. Şu anda Malazgirt’te savaşla ilgili bir programdaydık. Tarihi romanlar tarihi alanların değerlendirilmesi konusunu Malazgirt üzerinde konuştuk. Sonrasında Ahlat’a geldik. Ahlat bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Anadolu tarih ve kültür birliğinin ilk şekillendiği Malazgirt’ten sonra en önemli alanlardan bir tanesidir. Özellikle Anadolu tarih ve kültür birliği çalışmasıyla İstanbul’un önemli okullarındaki gençlerin buraya gelmesini ve bu tarihi alanın onlar tarafından yerinde görülmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul’da bakanlık olarak oluşturduğumuz üniversite grubumuz buradaydı. Üniversite hocalarıyla ve akademisyenlerle birlikte Ahlat’ta bir çalışma yaparak, sunum aldılar. Sonra diğer bölgelere devam ettiler. Doğubayazıt yine Ağrı içerisinde bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Kars’ta ise Sarıkamış. Yani Çanakkale’de başlayan Anadolu tarih ve kültür birliğinin çalışması Ahlat’ta, Malazgirt’te, Doğubayazıt’ta ve Sarıkamış’ta devam edecek. Yani yeni gençler gelecekler ve biz bu gençleri Türk milli kültürü açısından bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda Türk Tarih Kurumuyla birlikte ortak bir çalışma düzenledi. Bu çalışma milli mücadelenin yüzüncü yılı olduğu için bu yıl Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara ve İstanbul’u da kapsıyor. Belki ilk defa milli tarihi yerinde görme, inceleme ve eğitimde bunu müzelerle birlikte kullanma başlatılmış oldu. Hem Ayasofya hem de Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapmış biri olarak Ahlat’a her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Yine alt yapının geliştiğini, korunduğunu ve geleceğe doğru taşıma işlemlerinin yapıldığını görüyorum. İnşallah ilerleyen tarihilerde burası bizim tarihi hafızamızı, tarihi geçmişimizi gençlere taşımada önemli bir mekan olacak diye umuyorum” dedi.


Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Dursun’a Ahlat bastonu hediye etti. Mezarlık ziyaretinin ardından Ahlat Müzesini ziyaret eden Dursun, müze hakkında Müze Müdürü Mikail Ercek’ten bilgi alarak müze teşhir salonlarını gezdi. Bakan Yardımcısı Dursun, son olarak Çarho mevki’inde 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Van’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
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